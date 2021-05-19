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Преподавателя колледжа подозревают в педофилии: о чем молчали студенты

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Преподавателя колледжа подозревают в педофилии: о чем молчали студенты
В Черновцах в колледже уволили преподавателя, который подозревается в педофилии. Фото: molbuk.ua

В Черновцах уволили преподавателя Черновицкого областного профессионального колледжа искусств имени Сидора Воробкевича. Мужчину подозревают в развращении несовершеннолетних.

Студенты во время опроса подтвердили, что преподаватель к ним приставал. Жаловались на то, что говорил на темы сексуального характера. Об этом сообщил директор колледжа Василий Бобик.

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"Мы опросили студентов о том, цеплялся ли подозреваемый в педофилии. 22 человека подтвердили приставания. Одна из студенток рассказала, что подозреваемый просил ее "нагнуться, чтобы он расписался на ее спине". Ранее несовершеннолетние молчали, потому что якобы воспринимали слова преподавателя как шутки", - рассказал Бобик, передает "Общественное".

Подозреваемый в развращении несовершеннолетних находится в следственном изоляторе. Он не комментирует обвинение.

В начале апреля в Черновцах задержали двух педофилов, в возрасте 74 и 66 лет. Правоохранители установили, что 74-летний черновчанин приглашал в свою квартиру девушек, не достигших 16-летнего возраста, где их развращал и вступал в половые отношения. Кроме этого, злоумышленник предоставлял 66-летнему знакомому комнату, где он развращал девочек и снимал это на камеру. Фото- и видеоконтент с детской порнографией он распространял в интернете в закрытую группу. Впоследствии выяснилось, что один из подозреваемых - это преподаватель колледжа.

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