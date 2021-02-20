Предупредили об угрозе обвала двухэтажки. Перекрыта вся улица

Во Львове предупредили об угрозе обвала кровли и фасада дома N°33 на ул. Некрасова.

Всю улицу перекрыли на неопределенный срок. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Автор: t.me/lvivpatrolpolice Во Львове есть угроза обвала кровли и фасадов N ° 33 на ул. Некрасова

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"Улица Некрасова со стороны улицы Мечникова перекрыта для движения транспортных средств на неопределенный срок", - сказано в сообщении.

Участок огражден для пешеходов и перекрыт для транспортных средств экипажем патрульной полиции.

Во Львове по ул. Садовая, 2А обрушилась крыша в одноэтажной пристройке. Под завалами оказался охранник, он погиб.