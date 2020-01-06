Предупредили об опасности лавин в Карпатах

6-7 января в Карпатах ожидается снеголавинная опасность. Фото: Jkl

В отдельных районах украинских Карпат 6-7 января ожидается снеголавинная опасность.

Об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

"Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами и метелями ожидается: 6-7 января - высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Черновецкой области. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин ", - говорится в сообщении.

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В то же время в горах Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

6-7 января в Украине будет облачно с прояснениями, а 9-го - на большей части территории ожидается дождь и мокрый снег.