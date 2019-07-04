Председателя РГА поймали на взятке

Чиновник организовал коррупционную схему. Фото: glavcom.ua

Председателя райгосадминистрации в Сумской обл. разоблачили на взятке в 65 тыс. грн.

Он организовал коррупционную схему, сообщает ТСН.

Чиновник требовал с местных жителей деньги за передачу в частную собственность земельного участка из числа земель рекреационного назначения на территории района. К коррупционной схеме он привлек посредника - бывшего начальника районного отдела Держгеокадастра.

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Посредника задержали при получении $2 тыс. Перед этим они зафиксировали получение первой части взятки в $12 тыс. грн. Деньги перечислили на личный карточный счет.

Посреднику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Заместитель начальника Галицкого районного отдела Главного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций во Львовской области требовал 8 тыс. грн взятки. Преступление зафиксировали следователи теруправления Государственного бюро расследований во Львове и управления СБУ.