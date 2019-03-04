Предпринимателя застрелили в собственной квартире

В Черкассах убили предпринимателя 39-летнего Владимира Сотникова. Фото - kriminalukraine.com.ua

В микрорайоне "Таможня" в Черкассах убили предпринимателя 39-летнего Владимира Сотникова 4 марта.

По предварительной информации, мужчина был убит несколькими выстрелами из огнестрельного оружия в собственной квартире, сообщает "Прочерк" со ссылкой на собственные источники.

В полиции Черкасской области подтвердили факт убийства. Полицию вызвали люди, которые слышали выстрелы. На месте работает следственно-оперативная группа.

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Известно, что Владимир Сотников занимался аграрным бизнесом. Ранее сообщалось о попытке рейдерского захвата его земель на Жашкивщине.

В Ровно на парковке на ул. Небесной Сотни между автомобилями обнаружили тело 42-летнего предпринимателя. Имел огнестрельные ранения. По данным местного издания, убитый - Владимир Загороднюк.