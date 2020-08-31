Предпринимателя заказал коллега по криптовалюте

В Одесской области предотвратили заказное убийство 31-летнего предпринимателя. Его заказал 37-киевлянин из-за острого финансового конфликта в сфере обращения криптовалюты. Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе предотвратили заказное убийство 31-летнего предпринимателя.

Его заказал за $5 тыс. 37-киевлянин из-за острого финансового конфликта в сфере обращения криптовалюты. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

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"Правоохранителям стало известно, что злоумышленник подыскивает киллера, поэтому к нему направили подставного исполнителя. Он получил 2,5 тысячи долларов задатка за "работу", после чего была проведена имитация убийства потерпевшего. Вчера, 30 августа, во время получения отчета от "исполнителя" в виде фотоматериалов имитируемого убийства предпринимателя и передачи ему в качестве вознаграждения еще 2,5 тысячи долларов, силовики заказчика задержали", - рассказали в полиции.

Сейчас правонарушитель в изоляторе временного содержания. Следователи объявили ему подозрение. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

В Донецкой области полицейские предотвратили убийство 41-летнего жителя города Лиман. Его за $200 заказал 37-летний житель Кременной на Луганщине, которому якобы был должен деньги. "Киллер" обратился к оперативникам, организатора преступления задержали.