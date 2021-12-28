Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме

Фото: dn.npu.gov.ua

В Славянске Донецкой области в собственном доме нашли убитыми 49-летнюю предпринимательницу и ее 23-летнего сына 23 декабря. Знакомый заметил разбитое окно в их доме, на звонки не отвечали.

Двоих подозреваемых задержали в селе Никополь Барвинковского района Харьковской области, сообщили сегодня, 28 декабря, в отделе коммуникации областной полиции.

"Отрабатывали разные версии и мотивы совершения преступления, один из которых – корыстный. Камеры видеонаблюдения зафиксировали автомобиль, на котором вероятные злоумышленники скрывались с места преступления, и отследили их путь", - рассказали полицейские.

Один из фигурантов работал у убитой женщины, знал ее образ жизни и с кем живет. Вместе с сообщником спланировали грабеж. Скрывая лицо, 20 декабря мужчины приехали в дом женщины.

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"Женщина узнала одного из налетчиков. Чтобы не быть уличенным, мужчина ударил потерпевшую несколько раз по голове прикладом ружья и топором. После в доме застрелили ее сына", - добавили полицейские.

Налетчики забрали из дома ювелирные украшения и деньги и скрылись. При обыске у них изъяли украденное и орудие преступления.

Следствие по делу продолжается. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

В Житомире расстреляли семью частного предпринимателя, проникнув в его дом. Погибли 50-летняя жена и 6-летний внук, 27-летнюю дочь госпитализировали в тяжелом состоянии. Самого хозяина в то время не было дома.