Предприниматель поставлял некачественную "молочку" учебным заведениям и СБУ

Разоблачили предпринимателя, поставлявшего некачественную "молочку". Фото: pixabay.com

В Киеве и области предприниматель поставлял некачественные молочные продукты, в частности, учреждениям образования.

Об этом информирует Киевская городская прокуратура.

"Сообщено о подозрении руководителю подрядной организации в завладении бюджетными средствами при поставке молочной продукции в учебные заведения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что директор общества осуществлял поставки молочной продукции ненадлежащего качества военно-медицинскому управлению СБУ, КП "Школьник", исполнительному комитету Украинского городского совета, Управлению образования и науки Бориспольского горсовета

Согласно проведенной экспертизе, предприниматель своими действиями нанес ущерб в размере более 400 тыс. грн.

Молочная продукция в Украине находится на пике стоимости. Эксперты считают, что эта тенденция продлится минимум весь первый квартал 2021 года.