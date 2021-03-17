В Украину попали опасные обколотые цитрусовые

Фото: Госпродпотребслужба в Киеве

В Киев завезли грейпфруты с запрещенным веществом хлорпирифос-метилом. Фрукты экспортировались из Турции в Нидерланды, откуда отправились в украинскую столицу.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба в Киеве.

"Предупреждаем операторов рынка, использующих в производстве и/или осуществляющих оборот вышеупомянутой продукции, о необходимости изъять ее из производства и/или оборота", - говорится в сообщении.

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Получателем опасных цитрусовых является ООО "ТС Плюс" на ул. Михаила Краснова, 27.

В случае выявления указанного продукта можно обратиться к Госпродпотребслужбе по телефону (044) 486 95 85 или электронной почте - [email protected].

2019-го Украина установила рекорд по экспорту плодоовощной продукции. Всего за границу овощей, фруктов, ягод и орехов поставили на $339 млн. Это на 9,4% больше, чем в 2018-м. Или на 20,1% больше, чем в 2017 году.