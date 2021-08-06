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пятница, 06 августа 2021 14:11

Предложил подвезти в грозу: 14-летняя школьница стала жертвой насильника

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Предложил подвезти в грозу: 14-летняя школьница стала жертвой насильника
В Винницкой области задержали 33-летнего подозреваемого в изнасиловании 14-летней девушки. Фото: vn.npu.gov.ua

6 августа на Винничине задержали 33-летнего подозреваемого в изнасиловании 14-летней школьницы.

Накануне во время грозы в одном из населенных пунктов злоумышленник предложил подвезти девочку домой. Вместо этого отвез в свой дачный дом, где надругался, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Около часа ночи в полицию обратилась мать потерпевшей. Пообщавшись с девушкой, полицейские взялись за поиски злоумышленника. Через несколько часов подозреваемого задержали дома у сожительницы. Ранее он отбыл восемь лет за решеткой за смертельное избиение человека", - говорится в сообщении.

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Полицейские нашли доказательства, указывающие на причастность мужчины к изнасилованию.

Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения - содержание под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения.

Назначен ряд экспертиз. С несовершеннолетней потерпевшей работают психологи.

В Сумах злоумышленник в течение 5 ч. удерживал 18-летнюю в автомобиле и изнасиловал ее. Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 36-летний житель областного центра.

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