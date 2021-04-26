Праздновали день рождения: сообщили обстоятельства гибели четырех в колодце

Тела трех мужчин и женщины обнаружили в заброшенном колодце в Одесской области. Погибшие - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет. Фото: od.npu.gov.ua

Люди, которых нашли в заброшенном колодце возле села села Плахтиевка Белгород-Днестровского района Одесской области, исчезли после празднования дня рождения.

22 апреля 32-летний местный житель праздновал за селом в компании 23-летнего мужчины и супругов - 32 и 35 лет, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Вероятно, кто-то один из компании упал в колодец. А другие пытались помочь, также попадали в воду. Выбраться самостоятельно никто не смог, все четверо погибли.

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Об исчезновении людей заявил дядя одного из погибших, когда его племянник с женой не вернулись домой. Во время поисков в колодце увидела вещи и тела людей. На место вызвали полицейских и спасателей, которые откачали воду из колодца, а потом достали тела.

"Предварительно, трупы трех мужчин и женщины были без видимых признаков насильственной смерти. Вероятной причиной смерти людей является асфиксия вследствие утопления. В ходе осмотра места происшествия вблизи колодца следов драки, волочения, других признаков, которые бы указывали на совершение в отношении указанных лиц насильственных действий, не обнаружено. В двух метрах от колодца были останки костра, рядом лежала почти пустая пачка сигарет, пластиковая посуда и бутылки из-под вина", - рассказали в полиции.

Следствие продолжается.

25 апреля в заброшенном колодца в Одесской области нашли четыре трупа. Тела обнаружили около полудня в поле вблизи села Плахтиевка Белгород-Днестровского района. Двое из погибших - супруги Бондаренко 35 и 32 лет. С опубликованных фото видно, что погибшие без обуви и верхней одежды, а один из мужчин - без штанов.