Правоохранители задержали воровок, которые избили и ограбили мужчину

Воровки избили мужчину и отобрали телефон. Фото: Патрульная полиция

В Одессе правоохранители задержали двух воровок, которые избили и ограбили мужчину.

Как отмечается, ночью 19 октября на улице Малая Арнаутская к полицейским обратился мужчина. Он рассказал, что две женщины избили его и отобрали телефон. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области.

"Получив описание нарушителей, полицейские передали ориентировку другим экипажам и начали обследовать прилегающие к месту совершения преступления улицы. Впоследствии, на улице Преображенской инспекторы заметили двух женщин похожих по описанию, которые заметно нервничали, увидев полицейских", - говорится в сообщении.

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Пострадавший узнал женщин, после чего их задержали и доставили в отделение полиции.

Машину нардепа от "Европейской солидарности" Михаила Забродского обокрали в ночь на 17 октября в Киеве. Вор похитил из салона портфель с документами и удостоверением депутата.