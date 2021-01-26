Правоохранители задержали очередную партию контрабандного янтаря

В Волынской области СБУ изъяла почти 180 кг незаконно добытого янтаря.

Правоохранители задержали одного из скупщиков с партией "солнечного камня". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Жители Закарпатья скупали янтарь в местных нелегальных копателей. После сортировки и расфасовки злоумышленники переправляли янтарь в страны Евросоюза", - сказано в сообщении.

В Житомирской области СБУ разоблачила двух украинцев, которые продавали янтарь в Восточную Азию. Мужчины "зарабатывали" 2 млн грн ежемесячно.