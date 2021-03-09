Правоохранители задержали иностранца с партией кокаина

СБУ совместными усилиями с испанскими правоохранительными органами ликвидировали канал контрабанды кокаина.

Об этом сообщается на сайте украинской спецслужбы.

"На Киевщине задержали гражданина одной из стран Закавказья при получении международного почтового отправления из Испании. В нем, в середине бытового устройства, было скрыто примерно 0,5 кг кокаина", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по статье о контрабанде наркотических средств (ч.1 ст.305 УК Украины).

В портах немецкого Гамбурга и бельгийского Антверпена правоохранители перехватили 23 т. кокаина в течение полутора недель. Общая стоимость партии наркотиков составляет € 600 млн.