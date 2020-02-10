Правоохранители задержали банду рэкетиров

Злоумышленники вымогали деньги у местных жителей. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали в Ивано-Франковской области банду преступников, которые требовали деньги у местных жителей.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что двое участников устойчивой преступной группы, которая исповедует так называемые "воровские понятия", под надуманным предлогом вымогали у жителя Калуша 50 тыс. грн", - сообщает пресс-служба СБУ.

Так, чтобы заставить мужчину заплатить, его избили, забрали деньги, документы, среди которых внутренний и заграничный паспорта, а также угрожали дальнейшей расправой.

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Правоохранители задержали злоумышленников в центральной части Калуша после передачи средств. Задержанным сообщили о подозрении, готовится избрания им меры пресечения.

На Киевщине разоблачили организованную вооруженную группу в составе 5 человек, которая совершала разбойные нападения на элитные домовладения на территории разных областей. У бандитов изъяли оружие, средства конспирации, а также награбленное имущество.