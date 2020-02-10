Правоохранители задержали банду рэкетиров

Сотрудники СБУ задержали в Ивано-Франковской области банду преступников, которые требовали деньги у местных жителей.
"Оперативники спецслужбы получили информацию, что двое участников устойчивой преступной группы, которая исповедует так называемые "воровские понятия", под надуманным предлогом вымогали у жителя Калуша 50 тыс. грн", - сообщает пресс-служба СБУ.
Так, чтобы заставить мужчину заплатить, его избили, забрали деньги, документы, среди которых внутренний и заграничный паспорта, а также угрожали дальнейшей расправой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заказное убийство общественного активиста: назвали имена задержанных
Правоохранители задержали злоумышленников в центральной части Калуша после передачи средств. Задержанным сообщили о подозрении, готовится избрания им меры пресечения.
На Киевщине разоблачили организованную вооруженную группу в составе 5 человек, которая совершала разбойные нападения на элитные домовладения на территории разных областей. У бандитов изъяли оружие, средства конспирации, а также награбленное имущество.
Комментарии