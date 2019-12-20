Правоохранители остановили работу более 5300 игорных заведений

Полицейские провели рейды подпольными заведениями. Фото: РБК

Полицейские остановили работу более 5300 игорных заведений по всей Украине.

В закрытии игорных заведений задействовали 715 мобильных групп, написал премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

"По состоянию на сейчас сотрудники Нацполиции остановили работу более 5300 игорных заведений во всех регионах Украины. Изъято оборудования примерно на 50 млн гривен", - написал он.

Глава правительства отметил, что решение Кабмина выполняются немедленно.

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"По поручению президента сотрудники СБУ установили, где именно функционируют подпольные казино и игорные заведения, которые "крышуют" правоохранители", - добавил он.

"Происходят обыски. Начато ряд уголовных производств. Продолжается досудебное следствие", - подытожил Гончарук.

Исполнительная власть решила немедленно закрыть все игровые автоматы после провала парламентом законопроекта о легализации игорного бизнеса. Об этом в Facebook заявил президент Владимир Зеленский.