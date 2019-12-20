Правоохранители остановили работу более 5300 игорных заведений

Полицейские остановили работу более 5300 игорных заведений по всей Украине.
В закрытии игорных заведений задействовали 715 мобильных групп, написал премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.
"По состоянию на сейчас сотрудники Нацполиции остановили работу более 5300 игорных заведений во всех регионах Украины. Изъято оборудования примерно на 50 млн гривен", - написал он.
Глава правительства отметил, что решение Кабмина выполняются немедленно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Казино в 5-звездочных отелях, онлайн-слежение за игроками: назвали "изюминки" законопроекта об игорном бизнесе
"По поручению президента сотрудники СБУ установили, где именно функционируют подпольные казино и игорные заведения, которые "крышуют" правоохранители", - добавил он.
"Происходят обыски. Начато ряд уголовных производств. Продолжается досудебное следствие", - подытожил Гончарук.
Исполнительная власть решила немедленно закрыть все игровые автоматы после провала парламентом законопроекта о легализации игорного бизнеса. Об этом в Facebook заявил президент Владимир Зеленский.
Комментарии