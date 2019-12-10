Правоохранители опровергли информацию о похищении ребенка в Киеве

Информация о похищении ребенка в Киеве не подтвердилась. Фото: ТСН

Правоохранители опровергли информацию о похищении 12-летней девочки в центре Киева.

На самом деле ребенка из школы забрали охранник и водитель, чтобы отвезти на спортивные занятия. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители отметили, что около 15:3010 декабря к ним поступило сообщение о том, что на улице Крещатик мужчины посадили ребенка в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Полицейские сразу выехали на вызов.

"На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, чтобы проверить полученную информацию. Сотрудники уголовного розыска установили, что ребенка никто не похищал. В школу приехали водитель и охранник семьи и забрали девочку, чтобы отвезти ее на занятия по плаванию. В настоящее время ребенок находится с охранником", - говорится в сообщении.

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Инцидент произошел в центре столицы, на Крещатике. В связи с "похищением" ребенка в городе ввели План перехвата.