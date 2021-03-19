"Позже можно было и женщину. Только гуманно "- исполнитель заказного убийства рассказал шокирующие подробности

19-летний исполнитель заказного убийства 47-летнего мужчины в Гнедине Киевской области рассказал шокирующие подробности преступления.

Признался, что в первую очередь ему было интересно, сможет ли расправиться с человеком. И только потом его волновала материальная выгода, которую он должен был получить от 19-летнего заказчика, сына убитого. Об этом рассказал во время допроса.

Фото: facebook.com/Андрей Небытов

"Я убил отца друга. В первую очередь, из любопытства. И в добавок ради выгоды в виде денежной компенсации, которую мог получить. Мне было интересно, что я почувствую и как к этому отнесусь. То есть смогу ли я это сделать. Будет ли у меня какой-то психологический барьер после этого, как я буду чувствовать себя, что я почувствую во время убийства. Но я ничего не почувствовал", - рассказал задержанный.

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Чтобы завладеть наследством убитого мужчины, исполнитель и заказчик планировали убить еще и мать последнего.

"Позже можно было ее. Только уже не такими грубыми методами. А намного гуманнее", - добавил исполнитель.

За содеянное 19-летние товарищи могут сесть в тюрьму на 15 лет или пожизненно.

Убийство произошло вечером 16 марта. Злоумышленник 25 раз ударил ножом 47-летнего пострадавшего на глазах у жены и детей. Выяснилось, что мужчину заказал приятелю его 19-летний сын. Мотивом преступления стало наследство. Часть полученных денег сын заказчика планировал отдать товарищу за совершенное убийство, а остальные потратить на собственные нужды.