Позвонил крестной и исчез: 22-летнего мужчину ищут почти два месяца

На Тернопольщине разыскивают 22-летнего Александра Каленика из села Большие Загайцы. Перестал выходить на связь 9 июня. Фото: news.nikolaev.ua

На Тернопольщине родные и полиция разыскивают 22-летнего Александра Каленика из села Большие Загайцы. Он в конце апреля вернулся с заработков в Польше. Зашел домой и сразу уехал. Сказал, что к девушке в Луцк.

Последний раз выходил на связь 9 июня - позвонил крестной. С тех пор связь с ним отсутствует. Где он - неизвестно, рассказал Gazeta.ua начальник отдела коммуникации областной полиции Сергей Крета.

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"Проверяются различные версии исчезновения мужчины. К девушке, о которой якобы говорил, он не приезжал. Других планов не было. Официально он границу не пересекал. Но есть надежда, что все же вернулся на заработки в Польшу. Возможно, пересек границу нелегально. Эта информация тоже проверяется", - рассказал Крета.

Родители также предполагают, что Александр может быть в зоне ООС. Ведь не раз оговаривался о таком намерении.

Если кто-то владеет информацией, которая поможет разыскать Александра Каленика, просят звонить на линию "102".

В Винницкой области полицейские разыскивают семью, с которой родные потеряли связь. 48-летняя Оксана Казьмин, 34-летний Владимир Казьмин и сын 4-летний Никита проживают в селе Ярышевка. Могут передвигаться на автомобиле BMW черного цвета на иностранной регистрации.