Пожар в "Токио Стар": главному инженеру сообщили о подозрении

Главному инженеру отеля "Токио Стар" сообщили о подозрении.

С 2009 года вместе со старшим администратором главный инженер фактически отвечал за соблюдение пожарной безопасности в гостинице, сообщает пресс-служба ведомства.

Деятельность учреждения осуществляли с нарушениями пожарной безопасности.

В течение 2013-2018 годов руководство отеля вместе с инженером и администратором систематически мешало проверкам со стороны органов контроля.

"В июле этого года в отеле неоднократно срабатывали автоматы защиты электрооборудования, однако меры для установления причин неполадок и их устранения принято не было. В результате из-за трагического пожара в августе в отеле погибли люди", - говорится в сообщении.

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В ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще девять госпитализированы.

Среди погибших - 10-летняя жительница Сум и ее мать, гражданка Австралии, жители Днепра, Киева, Одесской области. Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причиной смерти всех погибших является отравление продуктами горения. Владельца отеля, предпринимателя Вадима Черного, 20 августа взяли под стражу.

Старшему администратору отеля избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября. Альтернативы залога не предусмотрено.