Пожар в психбольнице: назвали имена всех погибших

В с время масштабного пожара в Одесской психиатрической больнице погибли 6 человек. Фото - УСІ

Во время масштабного пожара в Одесской психиатрической больнице погибли 6 человек.

Это пациенты заведения - 85-летняя Мария Пастернак, 85-летний Семен Клапчук, 85-летняя Лидия Поровкова, 82-летняя Галина Тодорова и 91-летний Михаил Лазарев. Эти данные во время совещания в ОГА озвучил начальник областной полиции Олег Бех.

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Также среди погибших медсестра заведения 55-летняя Юлия Никитина. Она умерла на месте от отравления угарным газом.

Еще 3 женщины и 1 мужчина находятся сейчас в больницах города.

Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство 2-х и более человек".

Незадолго до пожара в Одесской психиатрической больнице скончался 69-летний пациент, сообщают СМИ. Тело покойного также обнаружили на пепелище вместе с теми, кто погиб в результате пожара.