Пожар в пансионате для пожилых: у дома владелицы выставили наряды полиции

В Харькове во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек. Фото: kh.dsns.gov.ua

Владелица частного дома, в котором функционировал дом престарелых "Золотой век", на больничном. У ее дома выставили наряды полиции.

Решается вопрос о ее задержании. Также - руководителя учреждения, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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"Решается вопрос о задержании владелицы пансионата. Поскольку она находится на больничном, у ее дома выставлено наряды полиции. Также правоохранители допрашивают руководителя учреждения, который также будет задержан. 3 человека из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают", - сказал Аваков.

Окончательные причины этой трагедии будут установлены в кратчайшие сроки. Уже создана правительственная комиссия, которая будет работать на месте трагедии.

Смертельный пожар в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150Б произошел 21 января в 15:03. На момент возгорания в двухэтажном здании были 33 человека. В 16:53 пожар был потушен. Пока что известно о 15 жертвах. Еще 9 человек в больницах.