Пожар в одесском отеле: как здание выглядит изнутри

Фото: "Цензор"

Появилось видео, снятое в пострадавшем от пожара гостинице "Токио Стар" в Одессе.

Полиция Одесской области сообщила, что этот отель был одним из самых дешевых в городе. Здание переделали из бывшего ремонтного ангара трамвайного депо.

Он расположен неподалеку от вокзала и рынка "Привоз". Самый дешевый номер без окна стоил 390 грн в сутки. Номер на 3-4 гостей - 990 гривен. Месяц проживания обошелся бы в 2999 грн. В отеле было 273 номера.

На одном из этажей пламя уничтожило внутренние перекрытия и мебель. В крыше зияют дыры. Стены и пол помещений покрыт пеплом и копотью. На месте пожара работают эксперты, которые устанавливают причину трагедии.

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"Реконструированный дом отеля является памятником архитектуры, спроектированным бельгийскими архитекторами для Одессы более ста лет назад", - говорится в описании отеля на туристических сайтах города.

В ночь на 17 августа произошла пожар в одесской гостинице "Токио Стар". Погибло 8 человек, еще 10 пострадали.