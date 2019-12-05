Пожар в Одесском колледже: рассматривают 2 версии

Во время пожара в колледже в Одессе исчезли 4 студентов и 11 работников. Фото - od.dsns.gov.ua

Пожар в одесском колледже мог произойти из-за неисправности электропроводки или умышленного поджога.

В деле уже опросили 44 человека, сообщил начальник областной полиции Олег Бех.

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"Сейчас полицейские рассматривают две версии: возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджог. Полиция обеспечит прозрачное расследование, чтобы в максимально сжатые сроки провести все необходимые мероприятия и установить обстоятельства этого трагического события и тех, кто в нем виноват", - сообщил он.

Работа по ликвидации последствий пожара продолжается.

После пожара в одесском колледже пропали без вести 14 человек. Среди них - 4 студента. Некоторые из пропавших звонил родственникам, они прощались и говорили, что задыхаются.