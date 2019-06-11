Пожар в Одесской психбольнице: рассказали о состоянии пострадавших

10 июня в психиатрической больнице в Одессе вспыхнул пожар в одном из отделений. Погибли 6 человек. Фото - УСИ

Две женщины, которые пострадали в результате ночного пожара в Одесской психиатрической больницы, находятся в реанимации. Обоим около 70 лет.

Одна из пострадавших отравилась угарным газом, у второй ожог дыхательных путей. Состояние обоих стабильное, сообщил главный врач Киевской городской клинической больницы №11 Николай Турчин, передает Пушкинская.

"Ожоги дыхательных путей проходят очень сложно: внешне у человека все вроде бы хорошо, но дыхательные пути обожжены. Кислород не проникает в легкие полноценно, это приводит к гипоксии мозга. Основное лечение - кислородная барокамера, которая дает возможность насыщения кислородом крови", - рассказал Турчин.

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Телесных ожогов у женщин нет. По словам Турчина, пострадавшие получают всю необходимую терапию бесплатно. Добавил, что вчера в больницу привезли всего 4 женщины: двое из них были в критическом состоянии и спасти их не удалось.

10 июня в психиатрической больнице на ул. Академика Воробьева, 9 вспыхнул пожар в одном из отделений. В результате пожара погибли 6 человек - 5 пациентов и медсестра. 5 человек госпитализированы. Всего в отделении, где произошел пожар, было 57 человек, по обновленным данным: 54 пациента и 3 сотрудника медперсонала больницы.