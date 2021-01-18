Пожар в одесской "Аркадии": полиция назвала первые версии

Фото: od.npu.gov.ua

В результате пожара в одесской гостинице "Аркадия" погибли 2 человека. Их личности устанавливаются.

В больницу с ожогами и отравлениями продуктами горения госпитализированы 3 человек. 5 пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Следователи рассматривают несколько версий причин пожара: неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования.

Дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

Пожар в гостинице в Приморском районе Одессы на ул. Посмитного, 10/12 произошел 17 января в 20:30. Здание на 1 подъезд, 36 квартир. Огонь распространился на 3-м этаже и крыше. В общем 1,2 тыс. кв м, по данным спасателей. В 22:05 огонь был локализован и в 23:51 ликвидирован.