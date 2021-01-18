Пожар в одесской "Аркадии": что рассказали постояльцы

В одесской гостинице произошел пожар. Два человека погибли. Фото: t.me/dsns_telegram

Во время пожара в одесской гостинице "Аркадия" погибли мужчина и женщина. Их тела нашли после того, как потушили огонь. Предварительно, они были жителями отеля. Еще пятеро отравились угарным газом.

Женщины на 2-м этаже отеля услышали в соседней комнате громкий треск и крик, а через минуту почувствовали запах дыма.

"Мы открыли дверь, но ничего не видели, потому что все было в дыму", - вспоминает жительница отеля Анастасия Шпиляева, передает ТСН.

По словам другой женщины Дарьи Райш, люди просили о помощи, ломали деревянные перила и падали с 3-го этажа. Женщины выбежали на улицу полураздетые. А через считанные минуты лестницы и коридор затянуло черным едким дымом. Жильци, которые задержались хотя бы на 3 мин., воспользоваться выходом уже не смогли. В комнатах оставались все их вещи, документы и деньги.

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Причины пожара пока не обнародуют. Жители отеля жалуются на постоянные проблемы с электричеством и вспоминают, что прежде чем вспыхнуло, слышали звук электрического разряда.

13 человек городские власти отселили во временное жилье. Большинство из них снимали здесь комнаты на длительное время между туристическими сезонами. Зимой комнаты отеля сдают как квартиры. Летом он принимает отдыхающих. Всего есть 36 комнат. Сколько было людей в момент возгорания, пока неизвестно.

Пожар в гостинице в Приморском районе Одессы на ул. Посмитного, 10/12 произошел 17 января в 20:30. В 22:05 огонь был локализован и в 23:51 ликвидирован. Спасатели сообщают о 2 погибших и 2 потерпевших.