Пожар в Одессе: руководителя спасателей отстранили от должности

Спасатели продолжают разбирать завалы на пепелище колледжа. Фото - Александр Кушнир

Начальника управления ГСЧС Одесской области Виктора Федорчака отстранили от должности.

Решение об увольнении пока не принято. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время визита в Одессу 8 декабря.

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Премьер отметил, что Федорчак отстранен от должности в связи с неэффективностью службы в последние годы, когда в городе произошли несколько трагических пожаров.

Решение о том, увольнять ли Федорчака, будет принято позже.

За последний год во время пожаров в Одессе погибли 16 человек. 17 августа этого года горел отель "Токио Стар". Огонь унес жизни 9-х человек. 10 июня вспыхнуло в корпусе №7 Одесского областного медицинского центра психического здоровья. Погибла медсестра и 6 пациентов заведения. 16-сентября 2017-го - выгорел до основания корпус детского лагеря "Виктория". Заживо сгорели трое девочек.