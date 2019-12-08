Пожар в Одессе: руководителя спасателей отстранили от должности

 
Ексклюзивы
1/5
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 333
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 207
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4293
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8280
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19971
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6633
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3187
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
4
4
6
3
7
Одесса простится с погибшим спасателем
Одесса простится с погибшим спасателем
Пьяный водитель устроил смертельную аварию в центре столицы
Пьяный водитель устроил смертельную аварию в центре столицы
Пожар в Одессе: горожане собрались на митинг
Пожар в Одессе: горожане собрались на митинг
Пожар на Троицкой: показали фото погибшего спасателя
Пожар на Троицкой: показали фото погибшего спасателя
Спасателей опускают краном: с высоты показали, как разбирают завалы на месте трагедии в Одессе
Спасателей опускают краном: с высоты показали, как разбирают завалы на месте трагедии в Одессе
Видео
Все видео
Мы кричали, но нас никто не слышал: рассказ студентки, которая выжила в смертельном пожаре
Мы кричали, но нас никто не слышал: рассказ студентки, которая выжила в смертельном пожаре
Трагедия в Одессе: спасатели достают тела погибших (обновляется)
Трагедия в Одессе: спасатели достают тела погибших (обновляется)
Смертельный пожар в Одессе: есть первые подозреваемые
Смертельный пожар в Одессе: есть первые подозреваемые
Как выглядит пожарище Одесского колледжа изнутри: показали видео
Как выглядит пожарище Одесского колледжа изнутри: показали видео
Задержали криминального авторитета, которого уже выгоняли из Украины
Задержали криминального авторитета, которого уже выгоняли из Украины
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8280
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2376
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2538
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6633
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 1026
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
07 декабря 2019
1 Просмотров: 351
Додому
– Щось мені не сподобався останній фільм Тарантіно – "Одного разу в Голлівуді", – каже товариш. – Хочу переглянути його ...
воскресенье, 08 декабря 2019 16:24

Пожар в Одессе: руководителя спасателей отстранили от должности

  Комментировать
Пожар в Одессе: руководителя спасателей отстранили от должности
Спасатели продолжают разбирать завалы на пепелище колледжа. Фото - Александр Кушнир

Начальника управления ГСЧС Одесской области Виктора Федорчака отстранили от должности.

Решение об увольнении пока не принято. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время визита в Одессу 8 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одесса простится с погибшим спасателем

Премьер отметил, что Федорчак отстранен от должности в связи с неэффективностью службы в последние годы, когда в городе произошли несколько трагических пожаров.

Решение о том, увольнять ли Федорчака, будет принято позже.

За последний год во время пожаров в Одессе погибли 16 человек. 17 августа этого года горел отель "Токио Стар". Огонь унес жизни 9-х человек. 10 июня вспыхнуло в корпусе №7 Одесского областного медицинского центра психического здоровья. Погибла медсестра и 6 пациентов заведения. 16-сентября 2017-го - выгорел до основания корпус детского лагеря "Виктория". Заживо сгорели трое девочек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пожар в Одессе: руководителя спасателей отстранили от должности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

Ломаченко легко выиграл первый объединительный бой

Полиция не пускала добровольцев тушить огонь

Самое читаемое
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм Просмотров: 44614
Фотограф журнала Playboy: &quot;Мне было многое доступно&quot;
Фотограф журнала Playboy: "Мне было многое доступно"
30
 Просмотров: 28864
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
14
 Просмотров: 22221
Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство
Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство 2 Просмотров: 14400
Доллар может подешеветь
Доллар может подешеветь Просмотров: 12186
Происшествия
В Красном море с корабля эвакуировали молодую украинку
В Красном море с корабля эвакуировали молодую украинку Просмотров: 999
Одесса простится с погибшим спасателем
Одесса простится с погибшим спасателем
4
 Просмотров: 1008
Погиб за украинский язык: прощаются с волонтером, которого убили подростки
Погиб за украинский язык: прощаются с волонтером, которого убили подростки 1 Просмотров: 2214
Мы кричали, но нас никто не слышал: рассказ студентки, которая выжила в смертельном пожаре
Мы кричали, но нас никто не слышал: рассказ студентки, которая выжила в смертельном пожаре
 Просмотров: 2898
Батуты видел только в фильмах: могли ли одесские спасатели вытащить из огня больше людей
Батуты видел только в фильмах: могли ли одесские спасатели вытащить из огня больше людей Просмотров: 720
Больше всего комментируют
3
"Дискриминирует русский" - в Венецианской комиссии рекомендуют изменить языковой закон
3
Спасибо, что не выбросили на улицу – Филарет
2
"Власть должна действовать жестко" - автоэксперт о штрафах для "евробляхеров"
2
Убийца украинского волонтера Мирошниченко требовал в суде переводчика с украинского на русский
2
Зеленский: Буду смотреть в глаза Путину и спрашивать с него
Голосов: 783
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua