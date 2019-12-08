Пожар в Одессе: полицейские взялись за спасателей

В Одессе в подразделениях ГСЧС провели ряд обысков в рамках следственных действий трагедии в колледже. Фото - od.dsns.gov.ua

В Одессе в подразделениях ГСЧС провели ряд обысков в рамках следственных действий трагедии на Троицкой,25.

Полицейские изъяли документацию по действиям пожарных расчетов с момента сообщения о пожаре и до момента ликвидации, сообщил советник начальника областной полиции Руслан Форостяк.

"Главу ГСЧС Одесской области прогнозировано отстранили от своих обязанностей учитывая последние резонансные пожары. Изъятие документов позволит предотвратить любые документальным вмешательством "задним числом", даже при желании сделать анализ или выводы о надлежащем реагировании и организацию локализации этого трагического пожара", - написал Форостяк в Facebook.

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Считает, что при ликвидации пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса были допущены ошибки.

"Несмотря на героизм пожарных, я не понимаю, как так можно бороться с огнем - тупо смывая здание мощными лафетами. Это же просто уничтожили здание и завалили людей, которых возможно еще можно было спасти. Возможно я дилетант в этих вопросах, но даже мне, дилетанту, понятно, что это не так делается", - добавил Форостяк.

Начальника управления ГСЧС Одесской области Виктора Федорчака отстранили от должности 8 декабря. Решение об увольнении пока не принято.