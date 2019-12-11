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среда, 11 декабря 2019 12:20

Пожар в Одессе: опознали еще одну жертву трагедии

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Пожар в Одессе: опознали еще одну жертву трагедии
Спасатели продолжают демонтаж аварийной стены здания сгоревшего колледжа и разбирают завалы. Фото - od.dsns.gov.ua

Опознали еще одну жертву пожара в Одесском колледже економики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Это преподаватель 48-летняя Наталья Третьякова. Ее опознали родственники, сообщила заместитель городского головы Светлана Бедрега.

Наталья Алексеевна была заведующей отделением правового направления колледжа.

Тела других жертв еще на экспертизах. Некоторые обгорели настолько, что невозможно установить даже пол.

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"Проводятся экспертизы ДНК, без этого родные отказываются хоронить своих погибших", - добавила Бедрега.

Тем временем спасатели продолжают демонтаж аварийной стены здания и разбирают завалы.

Четыре человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Из найденных на пепелище 10 тел опознаны половина. Всего погибли 12 человек.

Здание колледжа загорелось около 10 утра 4 декабря. Огонь охватил три верхних этажа - около 4 тыс. кв. м. В помещении было около 400 человек. Дети прыгали на асфальт и припаркованные автомобили. Погибли 12 человек. 32 - пострадали.

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