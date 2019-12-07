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суббота, 07 декабря 2019 21:30

Пожар в Одессе: горожане собрались на митинг
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В Одессе 7 декабря неподалеку пожарища колледжа на ул. Троицкой люди собрались на митинг
Фото: odessamedia.net
В Одессе 7 декабря неподалеку пожарища колледжа на ул. Троицкой люди собрались на митинг
В Одессе 7 декабря неподалеку пожарища колледжа на ул. Троицкой люди собрались на митинг
В Одессе 7 декабря неподалеку пожарища колледжа на ул. Троицкой люди собрались на митинг
В Одессе 7 декабря неподалеку пожарища колледжа на ул. Троицкой люди собрались на митинг

В Одессе 7 декабря горожане требовали отправить в отставку начальника облуправления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Виктора Федорчука.

Люди собрались возле пожарища колледжа на ул. Троицкой.

Организатор - студент Сергей Гнездилов. Заявил, что спасатели, которые тушили пожар, заходили в горящее здание в неполной экипировке.

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Митингующие требовали провести объективное расследование инцидента, а также провести проверку всех мест скопления людей в городе на соблюдение требований противопожарной безопасности.

Акция закончилась минутой молчания.

Между тем на пепелище продолжают работать сотрудники ГСЧС. Они днем ​​и ночью разбирают завалы и ищут пропавших без вести. А горожане приносят цветы на место трагедии.

В больницах Одессы с 32-х пострадавших в результате пожара остаются 10. Это 2 сотрудницы учебного заведения, 3 студенток и 5 работников ГСЧС. Восемь человек погибли. Еще 8 остаются без вести пропавшими.

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Дата
07
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