Пожар в Одессе: горожане собрались на митинг

В Одессе 7 декабря горожане требовали отправить в отставку начальника облуправления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Виктора Федорчука.
Люди собрались возле пожарища колледжа на ул. Троицкой.
Организатор - студент Сергей Гнездилов. Заявил, что спасатели, которые тушили пожар, заходили в горящее здание в неполной экипировке.
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Митингующие требовали провести объективное расследование инцидента, а также провести проверку всех мест скопления людей в городе на соблюдение требований противопожарной безопасности.
Акция закончилась минутой молчания.
Между тем на пепелище продолжают работать сотрудники ГСЧС. Они днем и ночью разбирают завалы и ищут пропавших без вести. А горожане приносят цветы на место трагедии.
В больницах Одессы с 32-х пострадавших в результате пожара остаются 10. Это 2 сотрудницы учебного заведения, 3 студенток и 5 работников ГСЧС. Восемь человек погибли. Еще 8 остаются без вести пропавшими.
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