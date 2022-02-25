Пожар в многоэтажке Киева был ликвидирован: количество пострадавших возросло

Дом загорелся в результате попадания ВНП. Фото: ДСНС України

Пожар многоэтажного жилого дома по ул. Кошица, 7а в Киеве спасатели ликвидировали.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Там потушили два возгорания.

"В 05:37 пожар двух возгораний в многоквартирном жилом доме по ул. Кошица 7А ликвидирован на площади 100 м кв", - говорится в сообщении.

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Из дома спасли 20 человек. Восемь травмированных. Еще 150 человек были эвакуированы.

От ГСЧС привлекалось 72 человека и 12 единиц техники.

Около 04:20 здание в Киеве загорелось в результате попадания ВНП.