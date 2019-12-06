Пожар в колледже: спасатель, на которого упала студентка, в критическом состоянии

Во время пожара в Одесском колледже студенты прыгали из окон. Фото - 0312

Один из спасателей, пострадавший во время пожара в колледже на Троицкой, находится в больнице в тяжелом состоянии.

На него упала студентка, которая позже скончалась. Медики оценивают его состояние как критическое, сообщил главный врач городской больницы №1 Евгений Григорьев.

"Он имеет тяжелую черепно-мозговую травму. Вследствие тяжелого повреждения центральной нервной системы больной находится в коматозном состоянии", - сказал Евгений Григорьев.

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Еще один спасатель имеет травму костей таза, его перевели в военный госпиталь.

Всего в городской клинической больнице № 1 пятеро пострадавших спасателей и сотрудница колледжа.

На спасателя упала 16-летняя Ксения Бабенко. Девушка родом из Новониколаевка Килийского района. В прошлом году закончила школу. Во время пожара выпрыгнула из окна. В больницу ее привезли в состоянии агонии, умерла через 15 мин. после госпитализации.