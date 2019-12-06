Пожар в колледже: что происходит на месте пожарища

Здание на улице Троицкой в Одессе, где располагался колледж, обносят забором.
Так хотят уберечь место, где продолжаются поиск тел погибших и следственные действия, от посторонних лиц, сообщили в полиции.
Движение транспорта по улице Троицкой будет перекрыто до завершения всех работ на месте пожара.
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Спасатели продолжают разбирать завалы на пепелище. К поискам тел людей привлекали кинологов с собаками, однако животным мешают работать много посторонних запахов.
Эксперты-криминалисты собирают вещественные доказательства. Окончательную причину пожара еще не установили.
В колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул. Троицкой, 25 пожар вспыхнул 4 декабря около 10 утра. Погибла студентка 16-летняя Ксения Бабенко. Пострадали - 32 человека. Пропавшими без вести считались 14, тела трех под звали на пепелище спасатели нашли.
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