Пожар в колледже: что происходит на месте пожарища

Фото: Думская

Здание на улице Троицкой в ​​Одессе, где располагался колледж, обносят забором.

Так хотят уберечь место, где продолжаются поиск тел погибших и следственные действия, от посторонних лиц, сообщили в полиции.

Движение транспорта по улице Троицкой будет перекрыто до завершения всех работ на месте пожара.

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Спасатели продолжают разбирать завалы на пепелище. К поискам тел людей привлекали кинологов с собаками, однако животным мешают работать много посторонних запахов.

Эксперты-криминалисты собирают вещественные доказательства. Окончательную причину пожара еще не установили.

В колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул. Троицкой, 25 пожар вспыхнул 4 декабря около 10 утра. Погибла студентка 16-летняя Ксения Бабенко. Пострадали - 32 человека. Пропавшими без вести считались 14, тела трех под звали на пепелище спасатели нашли.