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Пожар в колледже: 1 из пострадавших умерла, 4 - не выходят на связь

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Пожар в колледже: 1 из пострадавших умерла, 4 - не выходят на связь
В здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25 возник пожар. Фото - odessa.online

Стало известно об одном погибшем при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Погибшая - преподаватель колледжа, она умерла в больнице, сообщает издание "Думская".

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Также по словам мэра Одессы Геннадия Труханова, не могут установить связь с четырьмя людьми, которые были в помещении во время пожара.

В общем учились и работали в заведении около 400 человек - ныне составляют их списки.

В здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25 возник пожар. Проводится эвакуация. Возгорание возникло в 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса около 10.00.

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04
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