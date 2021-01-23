Пожар в Харькове: 89-летнюю женщину с болезнью Альцгеймера внучка искала сутки

В Харькове во время пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек. Фото: kh.dsns.gov.ua

После пожара в доме престарелых "Золотое время" в Харькове Анастасия Титова почти сутки разыскивала бабушку. 89-летняя Мария Богданова имеет болезнь Альцгеймера. Жила на 1-м этаже пансионата.

Анастасия звонила в местные больницы и морги. Врач, который занимался спасенными, сказал, что информации о женщине с такой фамилией нет.

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"Все, что предложили, то это ждать Дмитровской. Это там, где погибшие. Мы не знали, что делать, информации никакой. Позже позвонила следователь и сказала, куда подъехать, чтобы забрать бабушку. Какой дом, где было несколько бабушек. Она в шоке была, в машину посадили, плакала очень, испуг у нее. А так как все хорошо", - рассказывает Анастасия, передает "Общественное".

По ее словам, условия в доме престарелых были хорошими. Работал он легально или нет - не знали.

Днем 21 января в частном доме престарелых на окраине Харькова вспыхнул пожар. В помещении было 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет. Это пациенты и 4 работника. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом. Одной из версий возгорания сразу называли неисправность газового оборудования. В день трагедии его как раз должны были чинить. Свидетели говорят, задымление началось у газового счетчика. Трое работников уже дали показания, по информации председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко. Также среди версий рассматривается пожар в результате поджога, в результате неосторожного обращения с огнем в быту и с электроприборами и в результате замыкания электросети.