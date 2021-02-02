Пожар в "Эпицентре" показали с высоты птичьего полета

Фото: facebook.com/people/Сергей-Шайхет

Поджигателю "Эпицентра" в Первомайске на Николаевщине грозит пожизненное лишение свободы.

Дело расследуют как умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство. Об этом в Facebook сообщил начальник областной полиции Сергей Шайхет.

"За содеянное ему грозит до пожизненного лишения свободы. На месте пожара пока полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок", - заявил Шайхет.

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Также он показал масштабы пожара с высоты птичьего полета. Огнем уничтожено около 4 тыс. м кв площади магазина.

Пожар в "Эпицентре" в Первомайске произошел днем ​​2 февраля. Поджигателем оказался 37-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Пришел в магазин с ножом и топором, напал на охранника и поджег воспламеняющиеся вещества в лако-красочном отделе.