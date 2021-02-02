Пожар в "Эпицентре": что рассказали свидетели и поджигатель

В Первомайске подожгли "Эпицентр" днем ​​2 февраля. Поджигателя задержали. Фото: mk.dsns.gov.ua

Поджигатель "Эпицентра" пришел с ножом и топором, разлил воспламеняющиеся вещества и поджег линолеум.

Затушить огонь и остановить злоумышленника пытались охранники. В ответ получили топором. Один из потерпевших в больнице с травмой головы. Об этом Gazeta.ua рассказал его напарник Степан Пригаров.

"Он сначала острой стороной топора дал напарнику Игорю й по голове. А потом мне в спину. Я отделался лишь разорванной курткой. А дальше мы смогли скрутить ему руки и выбить топор. Он сбежал", - рассказал Пригаров.

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Поджигателя задержали недалеко от магазина полицейские. Признался, на преступление пошел умышленно.

"Имею личную неприязнь к владельцу магазина. Он поднялся на том, что отрезал людям носы, уши, замораживал их и продавал в Европу. Я тоже пострадавший. Один из охранников ударил меня, у меня разбита голова", - рассказал на допросе.

Огонь тушили 5,5 ч почти две сотни спасателей. Сумма ущерба устанавливается. Полицейские выясняют мотивы и проверяют все возможные версии совершенного преступления. Дело расследуют как умышленное уничтожение имущества и покушение на умышленное убийство. Подозреваемому будет назначена психиатрическая экспертиза. Если его признают вменяемым - могут посадить пожизненно.

Поджигателем "Эпицентра" оказался уроженец Первомайска 37-летний Николай Регушевский, по информации местного издания. Известно, что в январе этого года он развелся с женой. Женщина подала иск на взыскание алиментов. Накануне нападения Рагушевский записал видеообращение, которое выложил в сеть. В нем говорил, что он ангел смерти.