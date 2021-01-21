Пожар в доме престарелых: родственники пациентки рассказали интересные подробности

В Харькове во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек. Фото: kh.dsns.gov.ua

Месяц пребывания в приюте для пожилых "Золотой век" в Харькове, где погибли 15 человек, стоил 8 тыс. грн.

За пациентами ухаживали санитарки. Стариков было немного, поэтому всем хватало внимания. Об этом Gazeta.ua рассказали родственники 64-летней женщины, которая была в приюте и исчезла во время пожара.

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"О заведении от знакомых узнали. Очень хорошие рекомендации были. Наша бабушка раньше в государственные больницы была. Там совершенно плохие условия. Поэтому решили отдать ее сюда. Здесь постоянно следили, чтобы все вовремя принимали лекарства. Питание было отличное. У нашей бабушки диабет, то для нее вообще специальное. И комнаты хорошие, просторные. Бабушка была здесь месяца два. Ни одной жалобы не было от нее. Что касается цены, то мы платили 8 тысяч гривен. Может кому-то и дороже обходилось, в зависимости от пациента, мы не знаем", - рассказали супруги, имени просят не указывать.

Следственные действия на пепелище еще продолжаются. Рядом у со спасателями и полицейскими работают следователи Государственного бюро расследований.

Пожар возник на 2-м этаже 2-этажного жилого дома на ул. на ул. Нижняя Гиивская, 150Б на окраине Харькова 21 января. На месте пожара обнаружены тела 15 человек, еще 11 - пострадали. 5 человек пришлось госпитализировать.