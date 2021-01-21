Пожар в доме престарелых потушен. Что известно на данный момент

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Спасатели потушили масштабный пожар в доме престарелых на ул. Нижняя Гиевская, 150Б в Харькове в 16:53.

Пока что известно о 15 жертвах. Еще 9 человек в больницах, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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"В двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на 2-м этаже. С огнем боролись почти 2 часа 50 спасателей", - сказано в сообщении.

Спасатели разбирают завалы. Причина возгорания пока что не известна.

Смертельный пожар в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150Б произошел 21 января в 15:03. На момент возгорания в двухэтажном здании были 33 человека.