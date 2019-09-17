Пожар в доме Гонтаревой: первые подробности

В Гореничах под Киевом сожгли дом Валерии Гонтаревой. Фото - dtp.kiev.ua

Сообщение о возгорании дома в селе Гореничи под Киевом поступило в 3.13 ночи.

Очагов было несколько, сообщила руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

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"Дом выгорел практически полностью, потому что очагов пожара было несколько", - сказала Рубан, передает УНН.

При этом она уточнила, что вопросами выяснения всех обстоятельств, причин и владельца дома занимается полиция.

Пожар произошел ночью 17 сентября. Дом сгорел полностью. К счастью, никто не пострадал, поскольку в доме никого не было.