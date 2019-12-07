Пожар на Троицкой: показали фото погибшего спасателя

Информацию о смерти в больнице спасателя 43-летнего Сергея Шатохина подтвердили полицейские и председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

Врачи 3 суток боролись за жизнь прапорщика, но усилия были напрасными.

Автор: zaodessu.com.ua Спасатель Сергей Шатохин умер в больнице от тяжелых травм

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"Сергей Шатохин находился в коме. Во время эвакуации учащихся колледжа пожарный упал с большой высоты и получил тяжелые травмы", - сказал Куцый.

Спасатель стал восьмой жертвой одесской трагедии.

Сергей Шатохин поднимался по спасательной лестнице, когда из окна 5-го этажа колледжа выпрыгнула студентка 16-летняя Ксения Бабенко. Оба упали и получили тяжелые травмы. Девушка скончалась в больнице через 15 мин после госпитализации.