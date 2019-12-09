Пожар на Троицкой: 9 человек остаются в больницах

В Одессе во время пожара в колледже пострадали 32 человек. Фото - od.dsns.gov.ua

По состоянию на 9 декабря в больницах Одессы остаются 9 пострадавших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

В горбольнице №1 остается библиотекарь училища, в больнице № 10 - один ребенок, в больнице №11- работник ГСЧС, в стационаре областной детской больнице остаются еще 2 детей и в военном госпитале - 4 спасателей, сообщила заместитель городского головы Светлана Бедрега.

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"В больницах остаются трое детей и шестеро взрослых, из которых пять - сотрудники ГСЧС. У всех стабильное состояние", - отметила Светлана Бедрега.

Всего с момента трагедии в больницу обратились 32 человек. Всем, независимо от прописки, будет выделена материальная помощь.

Также все расходы по ритуальным услугам город возьмет на себя и компенсирует, независимо, это жители Одессы или нет.

Спасатели продолжают разбирать завалы на пепелище Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По состоянию на 9 декабря под завалами нашли еще 2 тела. Таким образом количество жертв пожара увеличилось до 12.