Пожар на горящем арсенале локализовали

Очаги пожара на территории 6-го арсенала Министерства обороны в Черниговской области локализован. Фото - Facebook

Очаги пожара на территории 6 арсенала Министерства обороны в Черниговской области локализованы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Очаги пожара локализованы. Интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, над территорией складов наблюдается задымленность, раздаются одиночные взрывы", - говорится в сообщении.

Чтобы локализовать пожар, на 6-й арсенал для усиления штатной пожарной и другой техники Вооруженных сил Украины доставили инженерную машину разграждения. На месте пожара работают пожарные танки ГПМ-54.

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Учитывая также фактор уменьшения задымленности, оперативным штабом было принято решение о проведении аэроразведки над местом ЧП.

Склады вблизи Ичне взорвали в 4 местах арсенала. Пожаром было охвачено 5 хранилищ. Это не более 10% арсенала.