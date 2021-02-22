Поздравляли товарища с днем ​​рождения: новые подробности смертельного взрыва гранаты

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

38-летняя женщина, которая пострадала от взрыва гранаты в Дрогобыче Львовской области, находится в реанимации. У нее множественные осколочные ранения. Она в сознании, но состояние тяжелое.

То, что женщина выжила, медики называют чудом. Впереди ее ждут несколько операций.

"Женщина имеет множественные осколочные ранения почти всего тела: головы, шеи, грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей", - говорит анестезиолог Владимир Химяк, передает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв гранаты в Дрогобыче: появилось видео с места трагедии

Полиция пока что не допросила пострадавшую. Версии случившегося правоохранители не озвучивают. Известно, что у 40-летнего Владимира, который жил в доме, накануне был день рождения. Пара пришла, вероятно, чтобы поздравить друга.

"Конфликтов не было, у них были нормальные дружеские отношения. Около 3 лет вместе работали, ездили за границу", - рассказал начальник Дрогобицкого отдела полиции Иван Малыш.

Зачем гость принес боеприпас и где его взял - выясняет полиция.

20 февраля у подъезда одного из домов на ул. Стрыйской в ​​Дрогобыче у мужчины в руках взорвалась граната. 40-летний хозяин квартиры и его 37-летний гость погибли. Женщина с травмами в больнице.