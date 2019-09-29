Появилось видео смертельного столкновения маршрутки и грузовика под Жашковом

В результате аварии погиб один человек. Фото: ТСН

В сети опубликовало видео столкновения маршрутки и грузовика на трассе Киев - Одесса под Жашковом.

В результате аварии один мужчина погиб, еще одиннадцать человек получили ранения. Соответствующее видео опубликовал журналист Влад Антонов в YouTube.

На записи можно увидеть как грузовик, не пропустив микроавтобус Mercedes Sprinter, выезжает на дорогу. Водитель маршрутки пытался избежать столкновения, но ему не удалось. Mercedes задел грузовик и перевернулся.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Возле Жашкова Черкасской обл. попали в аварию грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes Sprinter. Один из пострадавших от полученных травм скончался в больнице.