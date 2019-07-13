Появилось видео обстрела 112 канала

Полиция нашла тубус гранатомета. Фото: ДТП

На видео показали момента обстрела здания канала "112 Украина" из гранатомета.

Видео с обстрелом опубликовали на YouTube.

В Киеве ввели оперативный план "Сирена" после обстрела в ночь на 13 июля.

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Полицейские обнаружили тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.

С ручного противотанкового гранатомета неизвестные стреляли по помещению телеканала "112 Украина". Его связывают пророссийским политиком Виктором Медведчуком.