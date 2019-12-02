Появилось новое фото исполнителя покушения на Соболева

Одним из подозреваемых в покушении на Вячеслава Соболева является участник боевых действий в Донбассе Андрей Лаврега (позывной "Тихий").

Он служил в рядах Украинской добровольческой армии. Об этом в Telegram-канале сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук и обнародовал фото.

Автор: Telegram-канал/ Игорь Мосийчук Участник боевых действий Андрей Лаврега является одним из подозреваемых в покушении на Вячеслава Соболева

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"Подозреваемый в покушении на Вячеслава Соболева и в убийстве его 3-летнего сына Александра - Андрей Лаврега "Тихий", участник боевых действий в Донбассе в рядах Украинской добровольческой армии. Он должен понести строжайше наказание за преступление, которое совершил. Но в то же время предостерегаю власть и журналистов от отождествление убийцы со всем добровольческим движением!", - написал Мосийчук.

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на Соболева служили в его батальоне. Андрей Лаврега был награжден Петром Порошенко орденом "За отвагу".