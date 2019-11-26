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вторник, 26 ноября 2019 12:07

Появилось фото участника жуткого ДТП с Кулебой

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Появилось фото участника жуткого ДТП с Кулебой
21-летний водитель Volkswagen, под Киевом попал в ДТП вместе с детским омбудсменом Николаем Кулебой. Фото - facebook.com/pumamgo

В сети показали фото 21-летнего водителя Volkswagen, который под Киевом попал в ДТП вместе с уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой.

Известно, что мужчина лечится в Киево-Святошинской районной больнице. Его снимок опубликовал на в Facebook блогер Назар Приходько.

"Ему 21 год. Он с Гатного Киево-Святошинского района Киевской области и зовут его "П"... Все", - написал он.

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По словам Приходько, мужчина - счастливчик, так как если бы на том перекрестке не было камер слежения или видео не выложили бы в сеть - виновником аварии могли признать именно его.

Сегодня, 26 ноября, Назар Приходько собирается посетить водителя Volkswagen. Также сообщил, что уже есть адвокаты, которые согласились помогать мужчине бесплатно.

Сотни комментаторов выразили свою поддержку человеку, который оказался не в том месте не в то время.

21-летний водитель микроавтобуса после аварии оставался на месте ДТП. Имеет закрытую черепно-мозговую травму, ушиб лба, сотрясение головного мозга и травмы брюшной полости. Его жизни угрозы нет. Однако рассказывать что-либо о себе он запретил, по словам врачей.

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26
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