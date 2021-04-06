Появились подробности стрельбы в вагоне пассажирского поезда

В поезде Киев - Новоалексеевка 2 военнослужащих открыли стрельбу. Их задержали спецназовцы на станции Красноград. Фото: t.me/kord_npu

Военные устроили стрельбу в поезде "Константиновка - Киев", который курсирует через Харьковскую область, ночью 6 апреля. Огонь мужчины открыли в купе поезда.

Сообщение в полицию об инциденте поступило в 2:05. Об этом сообщает местное издание "Харьков Times".

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Отмечается, что двум военным предложили покинуть вагон, но они закрылись в купе, где устроили перестрелку. Предварительно, они совершили 3-4 выстрела.

Пассажиров вагона эвакуировали, а сам вагон отцепили от поезда. Задержать военнослужащих удалось через 3 часа с помощью силовиков.

В вагоне поезда №126 Константиновка - Киев 2 мужчин устроили стрельбу. Огонь открыли двое военных, предварительно, из табельного оружия. Поезд задерживается примерно на 6часов.