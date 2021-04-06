Появились подробности стрельбы в вагоне пассажирского поезда

 
Ексклюзивы
1/5
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 720
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2152
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1224
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1674
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 576
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 216
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 639
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1233
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 684
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 585
Фото
Все фото
5
4
5
4
5
Кредитор с сообщниками взял в заложники должника
Кредитор с сообщниками взял в заложники должника
Стрельба в поезде на Харьковщине: показали фото с места происшествия
Стрельба в поезде на Харьковщине: показали фото с места происшествия
Дипломаты на джипе мчались по встречке и врезались в машину - СМИ
Дипломаты на джипе мчались по встречке и врезались в машину - СМИ
В Киеве мужчины поплатились за жестокость к животным
В Киеве мужчины поплатились за жестокость к животным
16 криминальных авторитетов накрыли в результате спецоперации
16 криминальных авторитетов накрыли в результате спецоперации
Видео
Все видео
Участника "Х-фактор" задержали в метро с поддельным удостоверением
Участника "Х-фактор" задержали в метро с поддельным удостоверением
В Киеве на Северном мосту произошла трагедия
В Киеве на Северном мосту произошла трагедия
Безпропусник в столичном метро устроил "концерт"
Безпропусник в столичном метро устроил "концерт"
Приехал отдыхать: голый и босой мужчина разгуливал по трассе (18+)
Приехал отдыхать: голый и босой мужчина разгуливал по трассе (18+)
В Киеве неизвестные подожгли Центр помощи онкобольным детям
В Киеве неизвестные подожгли Центр помощи онкобольным детям
Интервью
1/5
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность в детях - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность в детях - советы специалиста
Просмотров: 99
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1674
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 243
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1233
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 1089
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
04 апреля 2021
Просмотров: 1053
Коньяк для лікарів
– Называй меня бабушка Галя. Не люблю отчеств, – каже сусідка по палаті. В інфекційному відділенні столичної лікарні лежимо з ...
вторник, 06 апреля 2021 11:29

Появились подробности стрельбы в вагоне пассажирского поезда

  Комментировать
Появились подробности стрельбы в вагоне пассажирского поезда
В поезде Киев - Новоалексеевка 2 военнослужащих открыли стрельбу. Их задержали спецназовцы на станции Красноград. Фото: t.me/kord_npu

Военные устроили стрельбу в поезде "Константиновка - Киев", который курсирует через Харьковскую область, ночью 6 апреля. Огонь мужчины открыли в купе поезда.

Сообщение в полицию об инциденте поступило в 2:05. Об этом сообщает местное издание "Харьков Times".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный полицейский устроил стрельбу в поезде

Отмечается, что двум военным предложили покинуть вагон, но они закрылись в купе, где устроили перестрелку. Предварительно, они совершили 3-4 выстрела.

Пассажиров вагона эвакуировали, а сам вагон отцепили от поезда. Задержать военнослужащих удалось через 3 часа с помощью силовиков.

В вагоне поезда №126 Константиновка - Киев 2 мужчин устроили стрельбу. Огонь открыли двое военных, предварительно, из табельного оружия. Поезд задерживается примерно на 6часов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Появились подробности стрельбы в вагоне пассажирского поезда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
апреля

Подняли восстание против оккупантов

Деревянный и без педалей - презентовали новое транспортное средство

Сбили президентский самолет

Победителю Олимпийских подарили стадо баранов

Офицер оставил важное сообщение в бутылке

Проповедник основал христианскую секту

Самое читаемое
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
 Просмотров: 33850
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
6
 Просмотров: 13591
Из Донбасса сообщили неожиданные новости
Из Донбасса сообщили неожиданные новости Просмотров: 12636
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 1 Просмотров: 10269
Гороскоп на апрель: в жизни которых знаков придут деньги и слава
Гороскоп на апрель: в жизни которых знаков придут деньги и слава
 Просмотров: 5265
Происшествия
Кредитор с сообщниками взял в заложники должника
Кредитор с сообщниками взял в заложники должника
5
 Просмотров: 18
В украинском самолета с пассажирами на борту отказал двигатель
В украинском самолета с пассажирами на борту отказал двигатель Просмотров: 243
Стрельба в поезде на Харьковщине: показали фото с места происшествия
Стрельба в поезде на Харьковщине: показали фото с места происшествия
4
 Просмотров: 549
Дипломаты на джипе мчались по встречке и врезались в машину - СМИ
Дипломаты на джипе мчались по встречке и врезались в машину - СМИ
5
 Просмотров: 855
В Киеве мужчины поплатились за жестокость к животным
В Киеве мужчины поплатились за жестокость к животным
4
 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
7
Зеленский резко летит в Катар
5
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
4
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе
1
Украина призвала Вашингтон усилить санкции против Кремля
1
Мендель заявила, что в Украине есть украинский русский язык
Голосов: 508
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть